Il cecchino della Fiorentina è pronto a tornare: buone notizie da Pulgar

Direttamente dal suo account Instagram il centrocampista della Fiorentina Erick Pulgar manda segnali rassicuranti a tutto il popolo viola. L’ex Bologna aveva contratto il Covid ormai diverse settimane fa. La via del ritorno in campo è sempre più vicina. Sotto ad una sequenza di foto che lo ritraggono in tenuta d’allenamento, ecco le parole del cileno: “Mi sento sempre meglio. Buona domenica a tutti” Di seguito il suo post su Instagram.

