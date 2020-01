Il centrale nel mirino. La richiesta iniziale del Torino è stata altissima, ma si continua a trattare

La priorità, sì, è quella dell’attaccante, perché senza Ribery, il solo Vlahovic non basta, ma in queste ore il lavoro più stringente è ai fianchi di un difensore. La Fiorentina, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport-Stadio, ha messo nel mirino Kevin Bonifazi (23), centrale di proprietà del Torino sul quale ci sono, forti, le sirene dell’Atalanta. In granata, dopo aver tamponato l’emergenza della scorsa estate, quella figlia degli infortuni di Izzo e Lyanco in concomitanza con le qualificazioni di Europa League, è finito ai margini. Ha dovuto fare i conti con una frattura al metacarpo, ma pure dopo per lui non c’è stato spazio. I viola, che avevano tentato di portarlo a Firenze già in estate, non hanno mai smesso di seguirlo. Potrebbe aprire un nuovo ciclo, anche in azzurro, lui che ha già 7 presenze con la Under 21, e soprattuto trasformarsi nel pilastro difensivo della squadra del futuro, studiando nel frattempo con Pezzella, Milenkovic e perché no pure Caceres. La richiesta di partenza è stata altissima, 15 milioni: si continua a trattare, magari provando a strappare un prestito con obbligo.