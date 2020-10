“Il centravanti che vorrei”. Le motivazioni per cui la trattativa tra il Napoli e la Fiorentina per Milik potrebbe davvero andare in porto

Forte fisicamente (anche se fragile in passato), un gran sinistro, gran colpitore di testa e ottime statistiche realizzative. Arek Milik per la Fiorentina è probabilmente “il centravanti che vorrei”. Completo, con un’età anagrafica già matura per un attaccante (26 anni) e con già tanta esperienza alle spalle. Ma perchè l’attaccante polacco potrebbe balzare decisamente in testa nelle quotazioni viola? Se consideriamo solamente la questione cartellino, il discorso è semplice. I partenopei dispongono già di un parco attaccanti al completo con Mertens, Osihmen e Petagna più i tanti esterni a disposizione di Gattuso. Gli azzurri hanno il desiderio di sferrare l’ultimo colpo di mercato a centrocampo e per farlo, hanno necessità di vendere per incassare e alleggerire il famigerato monte ingaggi. E si sa che quando c’è qualcuno che ha necessità di vendere, è più facile scendere a compromessi col compratore.

Le difficoltà nell’affare probabilmente, stanno tutte nel convincere Arkadiusz Milik ad accettare la destinazione Firenze. L’assalto del Tottenham al polacco secondo gli ultimi rumors di radiomercato non è andato a buon fine. Anche perchè a Londra Milik sarebbe stato un comprimario; le voci dalla Premier continuano ad arrivare ma senza troppi dettagli. La Fiorentina potrebbe sferrare l’affondo nelle ultime 48 ore di calciomercato, nella speranza che Milik abbassi le pretese (l’accordo che aveva raggiunto con la Roma era di circa 5 milioni di euro l’anno) e che nel frattempo, non sia arrivata qualche concorrente britannica a corteggiare l’attaccante classe ’94. A quel punto probabilmente, nell’anno degli europei il centravanti polacco ci penserebbe due volte prima di rimanere a Napoli come terza o quarta scelta nell’attacco partenopeo. E se anche Callejon dovesse ben presto aggiungersi alla ciurma di Iachini, qualche chiamata molto “affettuosa” partirà sicuramente. E chissà se non è già partita adesso…