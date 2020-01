Il centrocampista a peso d’oro. Ma la Fiorentina non molla l’osso

“Spero arrivi, così c’è qualcuno che costa più di me”. Se l’è cavata così Pol Lirola, quando è stato chiamato a rispondere su un possibile arrivo alla Fiorentina del suo ex compagno di squadra, Alfred Duncan. E’ proprio il prezzo fatto dal Sassuolo per il centrocampo il problema in questa vicenda. Troppi, scrive La Gazzetta dello Sport, gli oltre 18 milioni di euro richiesti. Il giocatore sposerebbe molto volentieri il progetto viola e per questo la Fiorentina non vuole mollare l’osso. La trattativa prosegue lasciando come secondarie le altre piste.