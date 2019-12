Il centrocampista che cerca la Fiorentina. Viola trattano con il Sassuolo e fanno sondaggio col Torino

Un giocatore che sappia fare entrambe le fasi e che faccia del dinamismo una delle sue armi principali. Questo l’identikit del centrocampista che sta cercando la Fiorentina. Il primo obiettivo in questo senso resta Duncan del Sassuolo, elemento che Iachini conosce bene e che si integrerebbe perfettamente con uno tra Pulgar e Badelj e Castrovilli. Nel frattempo il club viola ha fatto un sondaggio fatto per Meitè del Torino, uno che aveva iniziato la sua avventura italiana in modo molto positivo, ma che questa stagione fatica a ritagliarsi un proprio spazio.