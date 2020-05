Il centrocampista che non passa mai di moda: la Fiorentina potrebbe tornare su un ex obiettivo di mercato

Secondo quanto riporta L’Equipe la Fiorentina, dopo aver visto sfumare Bonaventura e considerata la richiesta del Milan per Paquetà troppo alta, potrebbe tornare all’attacco per Valentin Rongier. Il centrocampista francese era già stato un obiettivo di mercato della Fiorentina in passato e in estate l’affare potrebbe concretizzarsi. Con la maglia del Marsiglia ha collezionato in questa stagione 23 presenze.