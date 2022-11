Il centrocampista-rivelazione del Valencia, sul quale la Fiorentina aveva messo gli occhi per prima

Yunus Musah è uno dei centrocampisti-rivelazione emersi nel corso di questa stagione e attualmente gioca nel Valencia di Rino Gattuso. La Fiorentina, scrive La Gazzetta dello Sport, gli aveva messo gli occhi addosso prima che esplodesse. Ora però piace a tutte le nostre grandi ed è difficile che i viola possano portarselo a casa.

Curiosità: è nato a New York quasi per sbaglio, si è formato all’Arsenal, ma la sua prima squadra è stata il Giorgione, in Veneto, dove si erano trasferiti i genitori ghanesi. E’ un centrocampista dominante dal punto di vista fisico ed è migliorato moltissimo tecnicamente.