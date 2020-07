Il centrocampo della Fiorentina può dormire sonni tranquilli

Se il rush finale di stagione della Fiorentina non sta convincendo sia per risultati che per prestazione, basta pensare al futuro per far sì che torni il sorriso. A prescindere da chi siederà sulla panchina viola, c’è un giocatore destinato a stravolgere il centrocampo gigliato: si tratta di Sofyan Amrabat, che a fine campionato lascerà l’Hellas Verona per trasferirsi in riva all’Arno. Commisso è rimasto stregato dalla partita d’andata e dopo una lunga trattativa, alla fine la Fiorentina è riuscita a spuntarla e a convincere il giocatore della bontà del progetto del tycoon americano. 18 milioni di euro più bonus il costo totale dell’operazione.

Il centrocampista marocchino è, assieme al suo Hellas, tra le rivelazioni più belle di questo campionato: arrivato a sorpresa dal Bruges per 3,5 milioni di euro, in poco tempo si è preso le chiavi della mediana di Juric. E anche ieri sera, nella partita contro l’Inter, è risultato il migliore in campo nonostante una propensione al cartellino che in qualche circostanza potrebbe ritorcersi contro. Amrabat non si ferma mai, corre fino all’ultimo minuto di ogni partita, ma questa non è la sua unica dote. Il marocchino dà il meglio di sé in fase di non possesso, ma non è da sottovalutare neanche quando c’è da attaccare. E che la sua tecnica sia superiore rispetto a quella di un mediano vecchio stampo lo si capisce dal modo in cui usa l’esterno del piede.

Salvate Amrabat! “Riposare? No, gioca finché non muore…” 😱 Juric fa scoppiare a ridere i giornalisti in conferenza stampa 🤣🤣#ParmaVerona pic.twitter.com/Hc21j4kQm3 — Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 29, 2019

La stagione sotto la guida di Juric ha evidenziato come dia il meglio di sé come centrocampista difensivo, in un reparto a due. La presenza di un compagno al suo fianco gli consente di muoversi più liberamente, non solo in fase di spinta anche in fase difensiva, potendo uscire per andare a pressare senza lasciare totalmente scoperto il centro. Per il centrocampo del futuro, dunque, la Fiorentina può dormire sonni tranquilli: Amrabat andrà a fare compagni ai vari Castrovilli, Pulgar e Duncan, tutti giocatori ancora giovani ma già di sostanza e qualità.