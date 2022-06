Il cerchio sta per chiudersi: In arrivo, la “settimana di Jovic”

Luka Jovic, ci siamo. Secondo quanto evidenzia il Corriere dello Sport, questa settimana sarà quella decisiva per l’arrivo dell’attaccante del Real Madrid. Il serbo sbarcherà a Firenze in prestito e con la convinzione di aver trovato la piazza giusta per rilanciarsi e “snocciolare” tutti i suoi numeri. Una punta centrale che ha firmato 27 gol in 48 partite con la maglia dell’Eintracht Francoforte è in grado di regalare grandi emozioni ad una piazza come quella viola che vive di giocate e spettacolo. E che con Vincenzo Italiano la passata stagione è tornata a divertirsi.

Jovic arriverà alla Fiorentina in prestito secco. L’unico accordo da trovare è quello che riguarda l’ingaggio del calciatore stesso che con la casacca dei Blancos percepisce circa 6 milioni a stagione. Il serbo, anche su consiglio dell’agente Fali Ramadani, sarebbe pure disposto ad abbassarsi lo stipendio fino a poco più di 5 milioni, ma sarebbe una cifra ancora molto alta per le casse del club di Rocco Commisso. Evidente dunque che dovrà essere trovato al più presto un accordo definitivo fra le due società che hanno ottimi rapporti fra loro.

Il cerchio sta per chiudersi perché la distanza non è poi molta: la Fiorentina spingerebbe affinché venisse pagato il 50% dell’ingaggio dal Real mentre gli stessi madrileni sembrerebbero arrivare fino al 40%. La soluzione però evidentemente non è lontana e Jovic dovrebbe essere uno dei volti nuovi in partenza per il ritiro di Moena in Trentino il prossimo 10 luglio.