Il Cesena chiude per un giovane attaccante della Fiorentina

Secondo quanto riportato dal Corriere Romagna il Cesena avrebbe concluso l’accordo per in passaggio in bianconero dell’attaccante della Fiorentina Primavera Christian Koffi. L’ala destra classe 2000 franco-ivoriana è attualmente in Francia per fare visita alla madre e ritornerà in Italia nei prossimi giorni. Prima di raggiungere i nuovi compagni in Emilia-Romagna dovrà sottoporsi a tampone essendo di rientro da u paese a rischio.

