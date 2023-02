Il Chelsea come il Barcellona: aveva provato a strappare Amrabat alla Fiorentina all’ultimo giorno di mercato. Ma la risposta di Commisso è stata la stessa

Secondo quanto riferito dal noto portale inglese, Daily Mail, il Chelsea aveva fatto un’offerta nell’ultimo giorno di calciomercato per Sofyan Amrabat, portando a una lite con la Fiorentina, mentre completava l’acquisto di Enzo Fernandez dal Benfica. Oltre al Barcellona, quindi, anche il Chelsea voleva rinforzare la propria mediana con il centrocampista della Fiorentina.

Il proprietario americano Boehly avrebbe detto al club di Commisso che i Blues volevano acquistare Amrabat in prestito. La Fiorentina ha prontamente risposto che non sarebbe stato possibile, dicendo che il marocchino sarebbe partito solo a titolo definitivo e per una cifra alta.

Inoltre, il Chelsea sarebbe stato rimproverato dalla dirigenza della Fiorentina perché turbati dell’offerta arrivata nell’ultimo giorno di mercato. Alla fine, i Blues hanno dovuto accontentarsi di Fernandez, che ha completato il suo trasferimento da 107 milioni di sterline proprio martedì sera.