Il Chelsea fa sul serio e avvicina Thiago Silva offrendogli uno stipendio mostruoso

Il Chelsea fa sul serio per Thiago Silva. Talmente tanto che in queste ore ha presentato un’offerta concreta al giocatore per provare a convincerlo. Secondo footmercato, i blues avrebbero proposto al brasiliano un anno di contratto con opzione sul secondo, alla cifra di 10 milioni a stagione con bonus al momento della firme. Numeri decisamente fuori portata per la Fiorentina, che avvicinano sempre di più Thiago Silva alla Premier League.

