Il Chelsea mette Alonso tra i sacrificabili per un super obiettivo: la Fiorentina può rifarci un pensierino?

Porte girevoli al Chelsea dove Franck Lampard vuole sfruttare al massimo la riapertura del mercato del Chelsea (dopo il blocco imposto dalla Fifa): dopo Ziyech e Werner ora nel mirino c’è anche Kai Havertz, super talento del Bayer Leverkusen. Per arrivare al tedesco però i Blues dovranno vendere qualche pezzo della rosa e secondo il Times tra questi c’è anche Marcos Alonso. Lo spagnolo sembra aver esaurito il suo ciclo al Chelsea e potrebbe davvero cambiare aria. Se ne era parlato per la Fiorentina nei mesi scorsi e chissà se, con Dalbert dal riscatto incerto, non possa tornare la voglia di scommettere proprio sullo spagnolo classe ’90, raggiungibile in tal caso a prezzo piuttosto vantaggioso.

