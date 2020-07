Il Chelsea mette sul mercato Alonso e ci sono già due squadre pronte a farlo tornare in Italia

Dopo Ziyech e Werner, il Chelsea vuole provare un altro super colpo di mercato. Nel mirino c’è Havertz del Bayer Leverkusen, il cui costo è di 100 milioni. Viene da sè che i blues hanno prima bisogno di cedere, e nella lista dei partenti c’è anche l’ex Fiorentina Marcos Alonso. Un profilo che potrebbe rappresentare un’occasione per Pradè, visto i notevoli problemi sull’out di sinistra. Il giocatore tra l’altro gradirebbe un ritorno in Italia, e secondo il Daily Express si stanno già interessando a lui Inter e Juventus. Spesso le minestre riscaldate non sono buone, ma visti i recenti trascorsi della Fiorentina in quel ruolo, Alonso potrebbe essere un nome quantomeno da tenere in considerazione.

