Il Chelsea non riesce a liberarsi di Marcos Alonso: l’ex Fiorentina respinto da due squadre di Serie A

Nella trattativa che ha portato Lukaku al Chelsea c’è un piccolo retroscena che riguarda indirettamente la Fiorentina. Secondo quanto scrive L’Interista, il Chelsea avrebbe provato a diminuire il prezzo inserendo come contropartita Marcos Alonso.

Marotta però ha detto subito no, sia perché voleva solo cash sia perché l’ingaggio dell’ex viola è esorbitante: 6 milioni di euro. Per la stessa ragione Alonso è stato rifiutato anche dal Napoli, e così il Chelsea continua a non riuscire a liberarsi di un giocatore che ormai da tempo non rientra più nei piani del club.