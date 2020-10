Il Chelsea propone un centrocampista alla Fiorentina: ecco la risposta dei viola

Nonostante per gran parte dell’ambiente la Fiorentina abbia bisogno di un vero e proprio centravanti, dall’Inghilterra ai viola è stato proposto un mediano. Infatti, secondo quanto riportato poco fa da Tuttomercatoweb.com, ai viola sarebbe stato offerto Danny Drinkwater, centrocampista classe ’90 in uscita dal Chelsea di Frank Lampard.

La strategia in casa Fiorentina però è chiara: prima di compiere l’ennesimo acquisto a centrocampo, la dirigenza dovrà essere brava a sfoltire l’attuale rosa onde evitare ulteriori esuberi. Il profilo è ritenuto comunque interessante dalla società viola che al momento sembra aver messo in stand by la trattativa in attesa di capire l’evoluzione del caso Chiesa e di chiarire la posizione di altri due o tre giocatori in rosa.