Il Chelsea tenta Lukaku e l’Inter vacilla. La trattativa con gli inglesi può avere delle sfumature viola

Il Chelsea non molla Romelu Lukaku e nell’operazione con cui i Blues cercano di riportare a Londra il belga c’è anche un ex Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport i londinesi avrebbero offerto 90 milioni (con la possibilità di aumentare l’offerta) più il cartellino di Marcos Alonso (in uscita dal club) per arrivare al numero nove nerazzurro. Sempre secondo quanto riportato dalla rosea l’Inter avrebbe rispedito al mittente l’offerta e anche la volontà del calciatore sarebbe quella di rimanere a Milano.

Per di più, se il centravanti belga decidesse di lasciare i nerazzurri, l’Inter dovrebbe necessariamente trovare un sostituto del suo numero 9. L’idea Vlahovic fa gola a tutti, Marotta compreso, ma ad oggi l’offerta dei Blues resta solo un’idea di mercato.