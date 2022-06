Il chiaro segnale dell’Arsenal a Torreira: pronta un’offerta monstre per un altro centrocampista

Lucas Torreira ormai non è più un giocatore della Fiorentina, ma presto neanche dell’Arsenal. Non che ci fossero dubbi in merito al suo futuro, prevedibilmente distante da Londra, ma i Gunners hanno sottolineato la cosa con segnali piuttosto chiari.

Come riporta calciomercato.com, infatti, l’Arsenal è pronta a versare 40 milioni nelle casse del Leicester per assicurarsi Youri Tielemans. Un’operazione direttamente legata a Torreira, dal quale il club inglese vuole incassare il più possibile per non perderlo a zero nel 2023. L’ex viola è dunque destinato a diventare un’occasione di mercato in Inghilterra, con l’Arsenal che cercherà in ogni modo di piazzarlo.