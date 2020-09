Il Cholo Simeone chiama Torreira all’Atletico Madrid e ora il centrocampista potrebbe tornare sui propri passi

A sorpresa si inserisce anche l’Atletico Madrid nella corsa per Lucas Torreira, centrocampista uruguaiano in uscita dall’Arsenal sul quale da tempo ci sono anche Fiorentina e Torino. Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Sebastian Giovanelli ci sarebbe stata una chiamata tra il Cholo Simeone e Torreira, nella quale l’allenatore argentino avrebbe espresso la volontà di avere con se a Madrid l’ex Sampdoria. Il centrocampista vuole tornare a giocare in Italia, ma la chiamata dalla Spagna gli potrebbe far cambiare idea.

AHORA| Diego Simeone llamó a @LTorreira34 y le dijo que lo quiere en @Atleti. El mediocampista de @Uruguay parecía tener futuro italiano, pero… #uruguayo 🇺🇾⚽️ pic.twitter.com/tlVMg8qNsZ

— Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) September 18, 2020