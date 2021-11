Il Cile non molla Pulgar: “Monitoriamo le sue condizioni, speriamo che recuperino”

Erick Pulgar è ai box ormai da circa dieci giorni per un problema alla caviglia e dovrebbe tornare in campo dopo la sosta per le Nazionali. A tal proposito, il direttore sportivo del Cile Francis Cagigao ha parlato degli infortunati della Roja, tra cui rientra anche il centrocampista della Fiorentina, a Redgol.

Queste le parole del dirigente cileno: “Per il momento, non abbiamo escluso nessun giocatore per le prossime partite. Stiamo monitorando le situazioni di Pulgar, Aranguiz e altri giocatori. Decideremo in seguito, in prossimità degli appuntamenti: c’è anche tempo per valutare le loro condizioni. Speriamo che possano recuperare, ma ad oggi non abbiamo alcuna certezza in merito”.