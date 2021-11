Il Cile perde e rischia di non andare al Mondiale. Il ct Lasarte: “Ci mancava anche Pulgar, difficile giocare così”

Nella notte il Cile ha perso 2-0 contro l’Ecuador, complicando non poco il proprio cammino verso la qualificazione a Qatar 2022. Il ct Martin Lasarte, che aveva convocato Pulgar nonostante i suoi problemi fisici, si è espresso in merito alla sconfitta chiamando in causa anche il centrocampista della Fiorentina.

Queste le sue parole: “Alleno da tanto e non ricordo una partita del genere, in cui prendiamo gol e poi perdiamo un giocatore importante espulso e due infortunati uno dopo l’altro. Parlare di assenze sembra una scusa ma ci mancavano Aranguiz, Pulgar, Jimenez, senza contare tutte le vicissitudini che abbiamo dovuto vivere. Così è difficile”.