Il clamoroso errore in Torino-Inter costa caro a Guida e Massa: fermati i due arbitri

Il doppio errore (dell’arbitro in campo e del Var) in Torino-Inter costerà a Marco Guida e Davide Massa uno stop dalle gare di Serie A di 3-4 turni. Il fallo da rigore Ranocchia-Belotti non sanzionato dal direttore di gara e il ‘lasciapassare’ del Var che non ha chiamato all’on field review l’arbitro stesso verrà sanzionato dal designatore Gianluca Rocchi con circa un mese di stop nel nostro massimo campionato.

La cosa incredibile è che Davide Massa (al Var in Torino-Inter) fra due giorni sarà in campo per la sfida di Champions tra Lille e Chelsea. Una designazione già fatta a suo tempo della Uefa che non verrà (ri)toccata lasciando l’arbitro internazionale di Imperia a dirigere la sfida in Europa. Mentre sui campi italiani, come riporta gazzetta.it, lo stop scatterà immediato. L’Inter, ricordiamolo, sarà la prossima avversaria della Fiorentina in campionato.