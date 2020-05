Il clamoroso futuro per un “flop” della Fiorentina: una rinascita europea

Il Brasile fa rinascere. Dopo le pessime esperienze a Roma e Firenze, il centrocampista Gerson si è rilanciato al Flamengo. Il classe 1997 ha tornato a impressionare nel suo paese natio e le sirene europee sono tornate. Secondo quanto appreso durante una diretta del Canal do Nicola su Youtube, il giocatore avrebbe ricevuto interessamenti da Arsenal, Tottenham e Borussia Dortmund. Una rinascita importante per una stella brasiliana che, in Italia, non ha brillato.

Bom passador, dinâmico e habilidoso, Gerson é um meio campista versátil e extremamente talentoso.⁣

O insucesso na Roma não reflete o tamanho do seu potencial. Hj é o melhor MC da América.

Investimento válido caso o Flamengo estivesse disposto a aceitar um “valor justo”.⁣ pic.twitter.com/J6OyjjyvPk — Gunners Brazil (@gunners_brazil) May 12, 2020