Il clamoroso retroscena: Commisso aveva offerto 40 milioni per Belotti

Per quanto riguarda il mercato della Fiorentina, Tuttosport rivela un clamoroso retrscena in riferimento all’ultima sesssione di calciomercato. Il Torino non vende Andrea Belotti. A gennaio – rivela il quotidiano – ci ha provato la Fiorentina, prima di chiudere per Cutrone, proponendo 40 milioni cash. Rocco Commisso avrebbe voluto regalare a Iachini l’attaccante granata da affiancare a Chiesa: sulla carta, una super coppia offensiva in grado di scardinare qualsiasi difesa. Intenzione ambiziosa quella del patron viola, che però il presidente granata ha stroncato sul nascere. Pochi giorni fa è stata poi rifiutata un’altra proposta intrigante (per giugno) giunta dalla Premier.