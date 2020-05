Il clamoroso risultato di un sondaggio: L’assalto alla Corona è compiuto, Batistuta batte Antognoni!

Sacrilegio! L’assalto alla Corona è compiuto: Antognoni leader storico della passione viola cede lo scettro al Re Leone. Si tratta di un risultato abbastanza clamoroso quello del sondaggio di Calciomercato.com tra i più amati dal popolo viola. Nessuno fino ad ora aveva mai ipotizzato di poter mettere anche solo in discussione l’amore, la passione, la devozione assoluta del popolo viola per il Capitano, il numero 10, la Luce, Enel o semplicemente Antonio. Il campione del mondo che ha sacrificato gambe, trofei e soldi per la causa viola e che la giuria di calciomercato.com era stata in dubbio fino all’ultimo momento se, come nel caso di Totti per la Roma valesse la pena inserirne il nome nella contesa.

Un mito che resiste nei decenni se è vero che Antognoni, la cui bandierona campeggia ogni domenica immensa nel cuore della Fiesole, ha smesso di giocare più di 30 anni fa. E sta proprio in questo aspetto temporale, la motivazione forse maggiore dell’incoronazione di Gabriel Omar Batistuta a “viola di sempre”. Un riconoscimento senz’altro meritatatissimo per ciò che Batistuta ha fatto e rappresentato per la Fiorentina negli anni ’90 portando a spasso a suon di gol compagni e tifosi per i più prestigiosi stadi europei. Netto lo scarto tra i due: Batistuta ha ottenuto il 46% dei voti, praticamente uno su due; Antognoni poco più della metà (26%).