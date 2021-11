Il Codacons ci va giù duro contro la Juventus: chiederà la retrocessione e la revoca dei recenti scudetti vinti dal club bianconero

Continua l’indagine della Procura di Torino sui vertici della Juventus, indagati per falso in bilancio ed emissioni di fatture per operazioni inesistenti. Sotto la lente d’ingrandimento ci sarebbero diverse plusvalenze fatte nelle ultime tre sessioni di mercato, da giugno 2019 a giugno 2021, per un valore complessivo di circa 282 milioni di euro.

Per questo motivo, il Codacons presenterà un esposto all’Antitrust e alla Procura Federale “chiedendo la retrocessione del club bianconero in Serie B e la revoca degli ultimi scudetti vinti con l’ombra di queste operazioni potenzialmente illecite”. Queste le parole di Marco Donzelli, presidente del Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, che ha aggiunto: “L’impianto accusatorio è molto grave e getta una luce sinistra sugli ultimi campionati di calcio anche perché, come sappiamo, vi è stato un vero e proprio predominio bianconero negli ultimi anni, terminato nell’anno passato . Se la Juventus dovesse essersi illegittimamente avvantaggiata sui club rivali con operazioni di questo tipo allora verrebbe meno la regolarità degli ultimi campionati di calcio”