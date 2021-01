Il collaboratore di Inzaghi: “Vlahovic ha tutto per diventare un top. Caicedo è diverso da lui”

Uno dei collaboratori di Simone Inzaghi alla Lazio, Mario Cecchi, ha parlato a RTV38 anche di temi legati alla Fiorentina.

Ecco le sue dichiarazioni: “Vlahovic può diventare un grande attaccante: ha struttura ed è bravo a giocare per la squadra. Sa venire incontro ma anche attaccare la profondità. Chiaramente deve crescere, ma va aspettato perché ha tutto per essere un top. Dovrà essere bravo ad avere le spalle larghe per reggere le pressioni che arrivano da una piazza come Firenze. Caicedo? E’ un giocatore diverso, già affermato e con esperienza europea. Non si può paragonare con l’attaccante della Fiorentina: uno ha vent’anni, l’altro trenta. Mi sembra che Vlahovic debba ancora capire bene come muoversi, a volte fa anche troppa fatica”.

Cecchi si sofferma poi sulla stagione della Fiorentina: “In Italia il calcio è difficile, è partita con Iachini incappando in qualche problema. Adesso c’è Prandelli, ma serve tempo. Con i calciatori a disposizione mi aspetto qualcosina in più. Cesare sta facendo bene, ma deve avere il tempo per conoscere bene il gruppo e amalgamarlo. La Fiorentina ha centrocampo ha tanti giocatori e tutti bravi”.