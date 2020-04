Il colpo a sorpresa che Pradè spera possa diventare…a effetto

Sono mille le “cose” da (ri)scoprire della Fiorentina in quella che sarà a tutti gli effetti una nuova partenza e una di esse si chiama senza dubbio Kevin Agudelo. O, meglio, Toto. Perché in Colombia l’hanno sempre chiamato così e ovviamente ha fatto sapere di preferirlo al suo arrivo a Firenze. Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, il talento sudamericano è stato il colpo a sorpresa di Pradè a gennaio, un colpo che il direttore sportivo sperava e spera possa diventare soprattutto ad effetto. Ecco il motivo per cui Agudelo si annuncia come una delle novità più attese al momento del via libera, seppur con tutte le limitazioni e i distinguo del caso a causa di questa incredibile emergenza sanitaria.