Il ‘comando’ di Milenkovic: Vietati passi falsi

Sguardo dritto, viso fermo e parole forti: “Possiamo vincere contro chiunque e lo abbiamo dimostrato. Non ci poniamo limiti e vogliamo l’Europa”. Milenkovic è così di fronte a un microfono, deciso come quando in campo ferma gli attaccanti avversari. Come contro la Roma quando ha imposto la sua autorità insieme al compagno di reparto Igor con il quale ha trovato un’ottima intesa.

E allora, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio servirà il miglior Nikola anche negli ultimi 180 minuti di campionato, a cominciare da Genova lunedì prossimo contro la Sampdoria. Sono vietati i passi falsi e i cali di concentrazione perché a questo punto della stagione basta una leggerezza per rovinare il lavoro eccezionale di una stagione intera.