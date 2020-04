Il comitato medico FIFA: “Le partite di calcio non dovrebbero tornare prima di fine agosto”

“Le partite di calcio non dovrebbero tornare prima di fine agosto o inizio settembre”. È questo il pensiero molto forte espresso da Michel D’Hooghe, medico belga presidente del comitato medico della FIFA. Un parere importante e autorevole, che è per lo stop del calcio fino a settembre come è avvenuto in Francia. Michel D’Hooghe spiega al The Daily Telegraph: “Siamo tutti soggetti alle decisioni a livello nazionale da parte delle autorità, è semplice. Il calcio improvvisamente non è la cosa più importante nella vita. Sarei contento se potremmo ricominciare il prossimo campionato e non ci sarà niente prima dell’inizio della nuova stagione.