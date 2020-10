Il commentatore tv: “Mercato viola positivo, era necessario vendere Chiesa, già un anno fa”

Il commentatore Lorenzo Minotti è intervenuto a Lady radio parlando del mercato viola: “Il giudizio è positivo, ha un centrocampo di gran livello sia in profondità che in qualità. Dietro ha mantenuto quelli dell’anno scorso, sinonimo di solidità, in più è arrivato a Martinez Quarta. Davanti serve pazienza, son tutti giovani che non hanno espresso le potenzialità. E’ una fiorentina più forte dell’anno scorso. Era necessario vendere Chiesa, ma già da un anno fa”.

E sulla formazione: “Il modulo va adattato alle caratteristiche dei giocatori, e questo anche Iachini ce l’ha ben chiaro. Amrabat come play per esempio fa fatica: se ti servono tempi di gioco e pallone mosso velocemente, può andare meglio Pulgar rispetto a lui. Ma volendo puoi passare a due centrocampisti davanti alla difesa con un trequartista, dove hai anche Bonaventura volendo.