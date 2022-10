Il commovente incontro tra Sébastien Frey e Andrea Papi: “Appena ho saputo, volevo incontrarlo. Non vedo l’ora di rivederti in campo”

L’ex portiere della Fiorentina Sébastien Frey ha affidato ai social il racconto del suo incontro con Andrea Papi, il portiere tifoso viola che ha subito l’amputazione della gamba a seguito di un grave incidente. “Sono venuto a conoscenza di Andrea attraverso i Social. Quando ho visto un collega, un portiere così giovane, tifoso della Fiorentina che ha subito un intervento così importante ho voluto subito incontrarlo” ha scritto l’ex portiere viola”.

“So come ci si sente, e so quanto è importante essere circondati da persone che ti danno forza per mantenere alto il morale e rafforzare il proprio stato d’animo. Non è facile, ma il segreto è tutto lì. Sono tornato a casa molto contento di aver trovato un ragazzo coraggioso che farà senz’altro grandi cose. Personalmente non vedo l’ora di rivederlo in campo. Andrea ha bisogno di una protesi per poter tornare a inseguire la sua passione. Io, insieme alle Glorie Viola, abbiamo deciso di partecipare al crowfunding al fine di supportarlo”.