Il compagno di squadra di Amrabat che accende il mercato europeo: anche la Fiorentina segue Ounahi?

Battuto il Belgio nella fase a gironi, eliminate Spagna e Portogallo nei turni successivi: il Marocco è la grande sorpresa del Mondiale in Qatar. Non sorprende che i giocatori che prima non erano al centro delle voci di mercato, ora si stiano muovendo in questo. Uno di questi è il centrocampista dell’Angers Azzedine Ounahi, sul quale è caduto l’interesse di Lille, Siviglia e Leicester secondo L’Équipe.

Gli inglesi sarebbero pronti a pagare diverse decine di milioni di euro per il classe 2000 e si diceva addirittura che si potesse arrivare a discutere fino a 45. Anche la Fiorentina starebbe monitorando il compagno di squadra di Amrabat, tuttavia le cifre sopracitate potrebbero rendere impossibile un ipotetico affare. Per l’Angers, Ounahi diventerebbe la cessione più onerosa nella storia del club. E i nazionali marocchini saranno al centro delle trattative – e delle plusvalenze – dei proprio club d’appartenenza nel mese di gennaio.