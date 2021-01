Il compleanno beffardo di Cutrone, che però ringrazia la Fiorentina: la doppia mancata convocazione prima dell’addio

Un anno fa Patrick Cutrone festeggiò i 22 anni con il ritorno in Italia, arrivando a Firenze una settimana dopo averli compiuti. Quest’anno l’attaccante vivrà la giornata del suo 23esimo, quella odierna, a casa ad osservare i compagni da lontano, per la seconda volta di fila dopo la trasferta con la Juventus. Per Cutrone non c’è spazio e questo oltre ad averlo capito tutti, lo hanno anche ammesso sia Pradè che Prandelli e la prossima settimana potrebbe concretizzarsi la sua uscita. Intanto la Fiorentina gli ha fatto gli auguri, ricevendo il ringraziamento da parte dell’attaccante:

