Il compleanno di Ceccherini: c’è ancora la Fiorentina nel suo futuro?

Federico Ceccherini compie oggi 28 anni: un compleanno particolare, vista l’emergenza Coronavirus che in Italia va avanti ormai da più di due mesi. Negli ultimi giorni i giocatori della Fiorentina sono tornati al centro sportivo Davide Astori per sottoporsi alle visite mediche e tornare ad allenarsi sull’erba, rigorosamente in forma individuale. La speranza, naturalmente, è quella di poter presto tornare alle sedute di gruppo e tra qualche settimana alle partite di Serie A.

Ceccherini, come tutti gli altri, è in attesa di qualche info ma nel frattempo è tornato a correre. In questi due mesi il difensore della Fiorentina ha sicuramente avuto tutto il tempo necessario per pensare al suo futuro. In riva all’Arno è tutt’altro che la prima scelta, come dimostrano i numeri della stagione: 7 presenze in Serie A, di cui soltanto 4 da titolare, sulle 26 partite di campionato giocate dalla Viola. Numeri sicuramente inferiori alle aspettative del difensore livornese, che in estate potrebbe spingere per lasciare Firenze e accasarsi in una realtà che gli permetta di giocare con maggior continuità.