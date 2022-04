Il Comune di Firenze ‘consegna’ la lettera con la richiesta di risarcimento danni a Vessicchio. Ma ripartono le offese alla città e ai suoi abitanti

Il Comune di Firenze, tramite la propria avvocatura, ha fatto pervenire al giornalista (radiato dall’albo), Sergio Vessicchio, una lettera in cui è contenuta la richiesta di risarcimento danni per diffamazione a mezzo stampa e social. 50 mila euro, questo è quanto dovrà versare il direttore di TuttoJuve.net, per chiudere in via bonaria la questione.

Vessicchio, dopo Fiorentina-Juventus giocata in Coppa Italia, aveva offeso sia la città di Firenze che i fiorentini e lo aveva fatto a più riprese, su internet, in TV e in radio. Alla fine però la pazienza da parte di tutti è venuta meno ed è stata presa la decisione di agire anche dal punto di vista legale.

Allo stesso Vessicchio è stata formalizzata anche la richiesta di rimuovere tutti i video incriminati sui social, anche se ha già ripreso la sua martellante e offensiva litania nei confronti del capoluogo toscano e dei suoi abitanti in queste ore. “Fogna d’Italia, città di m****, razzisti” il ritornello è nuovamente ripartito, evidentemente ha molta voglia di contribuire a rimpinguare nuovamente le casse comunali.