Il Comunicato congiunto sulla vicenda STADIO: “Sostegno condiviso per il restyling. Ipotesi Campi Bisenzio a discrezione della Fiorentina”

Tramite un comunicato congiunto tra i Comuni di Firenze e la Regione Toscana, dopo l’incontro tra Nardella, Fossi e Giani di stamani è stata fatta chiarezza anche sulla vicenda STADIO: “Le amministrazioni di Firenze e Campi Bisenzio hanno sempre lavorato insieme e nel comune interesse dello sviluppo dell’area ovest della città metropolitana. Per questo si ribadisce la volontà di condividere con la Regione un progetto di sviluppo nell’interesse dei cittadini di Campi e dell’area metropolitana”. Questi il punto riguardante lo STADIO: “Sullo stadio si prende atto del lavoro importante che sta facendo il sindaco di Firenze per la messa in sicurezza e il restyling dello Stadio Franchi, patrimonio pubblico di rilevante interesse culturale e architettonico, e si ribadisce il sostegno condiviso a questa operazione. Quanto all’ipotesi di uno Stadio a Campi, se e quando la Fiorentina intenderà proseguire su questa strada, le istituzioni si impegnano ad un incontro congiunto con la società per prendere eventualmente in esame un progetto di fattibilità tecnico-economica presentato dal proponente ai sensi della legge sugli stadi cd. “Lotti-Nardella”.

