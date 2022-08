Il confinato in panchina per colpa del mercato: Un po’ di preoccupazione c’è!

Milenkovic e una domenica da confinato in panchina. Contro il Galatasaray, il difensore centrale non si è visto in campo con la Fiorentina e il perché non è difficile da intuire.

E’ chiaro che ci sia il mercato di mezzo e che sia stato ‘preservato’ perché vi sono delle trattative in corso che lo riguardano. Che se ne vada certamente non è possibile ancora dirlo, anche perché per avere il via libera c’è bisogno che si realizzino condizioni tecniche per lui, ed economiche per la società. Però con queste premesse è chiaro che della preoccupazione ci deve essere.

La coppia Quarta-Igor nel frattempo non si è espressa al meglio in campo. In caso di partenza del serbo ci sarà da agire sul mercato per dare un’altra pedina che sia affidabile come rendimento ad Italiano.