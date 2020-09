Il confronto a distanza di due portieri viola: Dragowski e Lafont rendono bene, ma il francese continua a mostrare le fragilità di Firenze

Un’ottima partenza per Bartlomiej Dragowski con la maglia della Fiorentina in questo campionato. Il portiere polacco ha fatto una grande parata contro il Torino, e si è ripetuto con l’Inter prima del nefasto uno-due firmato Lukaku e D’Ambrosio. Ma sotto contratto con la società viola c’è anche, ancora, Alban Lafont che attualmente sta svolgendo il suo secondo anno di prestito al Nantes. A livello di squadra la partenza non è stata granché per lui, visto che il Nantes si trova quindicesimo con appena cinque punti in altrettante partite. La faccenda migliora se si analizzano le prestazioni individuali di Lafont, che se la sta cavando egregiamente pur manifestando i soliti difetti di Firenze. Una generale insicurezza nelle uscite e una tendenza a respingere anche palloni facilmente bloccabili, a fronte invece di una grande reattività e dei buonissimi riflessi. Insomma, luci e ombre per il portierino francese che lo rendono ancora un po’ acerbo. Chissà se, alla fine della stagione, sarà migliorato a tal punto di poter tornare a Firenze e riprendersi la porta.

