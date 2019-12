La Fiorentina arriva alla sosta di Natale con una classifica decisamente deludente e preoccupante. 17 punti in 17 giornate, alla media di un punto a partita: un trend che dovrà giocoforza cambiare per arrivare ad una salvezza tranquilla. Confrontando questa stagione con la precedente, emerge un dato che evince la negatività del campionato viola finora. Sono ben 8 i punti in meno rispetto al campionato dell’anno scorso con le stesse partite. La Fiorentina occupava il settimo posto in classifica a quota 25 punti, dietro a Milan e Sampdoria e a meno tre dal quarto posto occupato dalla Lazio.