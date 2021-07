Il confronto Pradè-Lucci con due esterni destri nel mirino ma prima i saluti a Lirola

Su due binari paralleli, la Fiorentina studia il da farsi per la sua fascia destra difensiva, prossima a rimanere orfana di Pol Lirola che sta spingendo in tutti i modi per tornare al Marsiglia. Ieri, come riportato da La Nazione, al centro sportivo gigliato ha fatto visita Alessandro Lucci, agente da sempre in ottimi rapporti con il ds viola Pradè: tra gli assistiti ci sono anche due esterni destri molto importanti come Florenzi e Zappacosta. Quest’ultimo in particolare potrebbe davvero entrare nel mirino della Fiorentina non appena uscito lo spagnolo, con il Chelsea anche molto propenso alla cessione dato che nei piani di Tuchel il classe ’92 non rientra di certo.