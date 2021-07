Il confronto tra Barone e Lirola: la Fiorentina dà il via libera alla cessione dello spagnolo

Un confronto, l’ennesimo, tra Pol Lirola e la Fiorentina. Questa volta un vero faccia a faccia tra il terzino spagnolo e il direttore generale Joe Barone, che al termine del faccia a faccia ha dato il via libera alla cessione.

Come riporta TMW, questa mattina a Moena, sede del ritiro, c’è stato un altro confronto tra Barone e Lirola. Il dirigente della Fiorentina ha provato a convincere il calciatore a restare, un’altra volta. Ma il calciatore classe ’97 ha ribadito la sua posizione: vuole andare via, vuole tornare al Marsiglia, squadra che l’ha rilanciato negli ultimi sei mesi dopo che la Fiorentina l’aveva dapprima messo in panchina e poi sul mercato. Di fatto, dopo il 13 dicembre non ha più giocato titolare, tra panchine e scampoli di partite, Lirola è arrivato diritto al trasferimento al Marsiglia, che s’è materializzato un mese dopo, a metà gennaio.

L’OM per Pol Lirola è stato il club del rilancio e questo è stato fatto presente a Barone, che al termine del confronto ha dato il via libera al suo addio. A questo punto, si aspetta solo il rilancio dalla Francia (a cui si sta lavorando) dopo la prima offerta di venerdì scorso rispedita al mittente. Parti al lavoro, ma dopo stamattina tutti in casa Fiorentina sono pronti a salutare Lirola. Ora si aspetta l’ultimo, decisivo, rilancio dell’OM.