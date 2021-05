Il contatto tra Gattuso e Commisso: Le prime richieste alla Fiorentina

Il futuro di Gennaro Gattuso passa da Firenze e dalla Fiorentina. Assieme al suo Napoli, il tecnico insegue una vittoria al Franchi che sarebbe fondamentale per la Champions League. Dopodiché, stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, le strade di Ringhio e del club di De Laurentiis si separeranno.

Il presidente viola, Rocco Commisso, ha individuato in Gattuso l’uomo del rilancio: i due si sono parlati a telefono e si sono capiti subito. La decisione definitiva arriverà a fine stagione perché Ringhio è totalmente concentrato sul campo, ma il feeling tutto calabrese sembra essere scattato.

Gattuso si aspetta un progetto di rilancio per una Fiorentina che punti all’Europa. Uno dei tasselli fondamentali non può non essere la conferma di Dusan Vlahovic: sembra destinato a dire addio Biraghi, mentre Ribery potrebbe rimanere ed essere utilizzato ‘alla Mertens’. Inoltre, il tecnico del Napoli conosce molto bene sia Callejon, allenato all’ombra del Vesuvio, e Amrabat, che voleva l’anno scorso prima del blitz decisivo della Fiorentina. Due giocatori che gli potrebbero tornare utili nella nuova avventura a Firenze.