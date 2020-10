Il conto alla rovescia è finito: La Fiorentina avrà un altro “rinforzo” a centrocampo

Adesso Beppe Iachini può contare anche su Erick Pulgar ed è un “rinforzo” non da poco per mille ragioni, anche se ci vorrà ancora un po’ perché il giocatore cileno sia nella condizione atletica di poter giocare tutti i novanta minuti: ma la doppia positività al Covid-19 è alle spalle. Come scrive il Corriere dello Sport, il conto alla rovescia l’ha fatto partire lo stesso Pulgar con un messaggio affidato ai social che non dà adito ad interpretazioni di sorta: l’ex Bologna ha messo lo Spezia nel mirino come primo passaggio per il ritorno alla “normalità” e, se convocazione sarà come sembra, da lì in poi inizierà il reinserimento tattico vero e proprio alla ricerca della soluzione migliore per il centrocampo viola. “Finalmente sono tornato ad allenarmi con i compagni dopo diverse settimane di cura. Sono stanco perché devo riprendere il ritmo poco a poco, però sono anche felice”. Messaggio inequivocabile. Della giusta gioia di Pulgar, ma anche dell’esigenza di dare il tempo necessario al corso delle cose da fare per riprendersi ciò che era fino a che i due tamponi – effettuati a cavallo tra agosto e settembre – avevano certificato lo stop. Torino, Inter e Sampdoria, e ovviamente neppure la Nazionale sono mai stati al centro dei suoi pensieri, ma lo Spezia ora sì: quello è il primo obiettivo.

0 0 vote Article Rating