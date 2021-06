Il contratto di Gattuso potrebbe davvero non essere depositato. La Fiorentina sta valutando altri allenatori

E’ davvero clamoroso quello che sta succedendo in casa Fiorentina. Le tensioni tra la società e Gattuso sembrano cosa vera e il rapporto tra le parti potrebbe concludersi ancora prima di cominciare. Le ultime novità sull’argomento dicono che la Fiorentina e Gattuso, di comune accordo, potrebbero decidere di non depositare il contratto (già firmato) in Lega.

La Fiorentina in questo momento sta valutando la possibilità di contattare anche altri allenatori. Al momento tra i tecnici liberi ci sono Claudio Ranieri, già accostato ai colori viola qualche mese fa, Walter Mazzarri e Marco Giampaolo. Nomi che potrebbero essere tenuti in considerazione qualora la storia tra Gattuso e la Fiorentina dovesse davvero finire.

Da parte sua la Fiorentina, che non ha mai smentito ufficialmente la vicenda, conferma che non intende piegarsi alle volontà di Mendes o, comunque, a situazioni dove parametri e prezzi per eventuali compravendite non siano corretti.