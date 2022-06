Il Corinthians spinge per Pulgar ma l’offerta non soddisfa la Fiorentina: i dettagli

Il Corinthians ha intrapreso colloqui con la Fiorentina per ingagiare Erick Pulgar, in prestito al Galatasaray gli ultimi 6 mesi della scorsa stagione. Il calciatore piaceva anche al Marsiglia, che si è però poi un po’ defilato nella corsa al cileno. Il 28enne centrocampista cileno ha un contratto in scadenza nel giugno 2023 con la Fiorentina, che intende cederlo a titolo definitivo in questa finestra di mercato, al fine di trarre un profitto dal giocatore.

Secondo quanto riportato dal portale Goal Brasil, la Fiorentina chiede 4 milioni di euro per il centrocampista sudamericano. Ancora in crisi finanziaria, il club di San Paolo sta pensando di offrire un massimo di 1,5 milioni di euro per il cartellino di Pulgar. I prossimi giorni saranno indicativi per lo sviluppo della trattativa. Non c’è dubbio però che il giocatore di Antofagasta lascerà Firenze: Pulgar ha concluso il proprio percorso in viola.