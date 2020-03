Il Coronavirus arriva anche in Francia, dove si gioca… con un provvedimento particolare

L’allarme Coronavirus comincia ad interessare anche le altre nazioni europee. In Inghilterra valutano le porte chiuse, in Spagna sono preoccupati per gli incroci con le squadre italiane. In Francia, invece, vietano le strette di mano. In pratica sarà proibito ai calciatori di stringersi la mano prima degli incontri, in accordo con quanto decretato dal Ministero francese per la Sanità. Per adesso però in Francia nessun incontro è stato posticipato, anche se la situazione è sempre sotto controllo e in possibile evoluzione.