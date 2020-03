Il coronavirus genera solidarietà: I Rude Boyz Rifredi scendono in campo al servizio del quartiere

“Non conosciamo la parola mollare, non esiste nel nostro vocabolario. Non fa parte di noi. Ci saremo, come sempre, con tutta la voce che abbiamo”

Questo è un pezzo della descrizione Facebook dei Rude Boyz Rifredi, gruppo di tifosi che da molti anni a questa parte segue in ogni gara la Virtus Rifredi, squadra di terza categoria Girone B che gioca nell’omonimo quartiere del Comune di Firenze.

I Rude Boyz, non mollano mai e oltre ad essere uno spettacolo di tifo per la terza categoria, sono da sempre vicini e solidali alle vicende di Rifredi e dei rifredini; dalla pulizia del Terzolle, fino al contrasto dell’emergenza freddo con la distribuzione di coperte e viveri a chi ne aveva bisogno.

Non mollano neanche ai tempi del COVID19, comunemente detto CoronaVirus, infatti insieme al Circolo Arci Le Panche – Il Campino hanno abbandonato i gradoni ed i megafoni e si sono messi al lavoro per i più vulnerabili.

Da Lunedi 16 Marzo, infatti, il gruppo ultrà offrirà un servizio di spesa e di aiuto per eventuali necessità a domicilio per tutti quei cittadini che hanno difficoltà a fare le azioni quotidiane in autonomia. Il tutto ovviamente con le dovute precauzioni.

Un gesto che può sembrare banale ma che invece può fare tanto perchè ci sono anziani e persone che hanno serie difficoltà anche solo ad uscire. Il servizio sarà, ovviamente gratuito, ma nel caso dovessero esserci delle offerte queste saranno devolute all’Ospedale Meyer.

Solidarietà, umanità e servizio per gli altri. Siamo lontani ma vicini e questo COVID19 sta mostrando il lato migliore dell’Italia. Un lato vero e vivo, come quello dei Rude Boyz che nel loro comunicato social precisano: “Dato il danno economico nel quale si sono ritrovate le piccole attività, invitiamo i beneficiare ad acquistare, se possibile, nelle botteghe del Quartiere”.

Firenze, Rifredi e tutto il nostro paese si rialzerà e lo potrà fare anche solo partendo da esempi come questi.

Tutte le informazioni sono nella foto sottostante