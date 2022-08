Il Corriere dello Sport-Stadio: 25 milioni sul viola

In apertura, sulla prima pagina dell’edizione odierna di Firenze de Il Corriere dello Sport-Stadio, si legge: “25 milioni sul viola”. L’approfondimento a pagina 16: “Fiorentina, 25 milioni di euro motivi”. Sottotitolo: “È la cifra che incasserebbe il club viola arrivando alla finale. Ma non c’è solo l’aspetto economico: vale anche la continuità del progetto”. Sempre a pagina 16, di spalla, troviamo: “Meglio evitare i supplementari”. In basso, leggiamo: “Dopo Barak, Italiano vuole Bajrami”.

A pagina 17, troviamo: “Riecco la coppia di ferro: Igor è pronto al rientro”. In basso, le dichiarazioni di un giocatore del Twente: “Vlap: «Fiorentina, ti aspettiamo»”.