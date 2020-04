Sul Corriere dello Sport-Stadio c’è un approfondimento sul talento di Castrovilli, a pagina 18, in taglio alto: “Dribblando, Castrovilli tira dritto” (con allegata una statistica secondo la quale in Serie A, solo Boga ha dribblato più di lui) e in sommario: “Punto fermo viola, già nel gruppo azzurro. Il futuro è suo”. In taglio basso invece la questione panchina: “Più punti, più viola, più Iachini”.